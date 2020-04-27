27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник минского "Динамо" Иван Бахар признан лучшим игроком 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной гостевой встрече с футболистами "Смолевичей (3:1) он был одним из самых активных игроков в составе динамовского клуба. На 7-й минуте 21-летний хавбек открыл счет, а затем заработал пенальти, после которого Евгений Шикавка удвоил результат.

В предыдущем туре лучшим игроком стал голкипер "Слуцка" Денис Панкратов. Ранее лучшими признавались полузащитник Габриэль Рамос ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), форвард Никита Мельников, голкипер Михаил Барановский (оба - "Славия", Мозырь), а также форвард Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ", Минск).

Матчи 7-го тура намечены на 1-3 мая.-0-