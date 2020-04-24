Кучук начинает и выигрывает: минское "Динамо" под руководством нового главного тренера победило "Смолевичи"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:25 Евгений Есаулов вошел в тренерский штаб ХК "Юность-Минск" Спорт
20:52 Шесть граждан Беларуси вернулись домой из Словакии благодаря содействию дипломатов Общество
20:37 В Поставском районе продан комплекс имущества Воропаевского ДОКа за Br556 тыс. Регионы
20:18 Проект БГПУ "Будущие педагоги - детям" признан одним из лучших по дистанционному обучению Общество
20:09 Строительство мемориала на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе завершается Регионы
19:55 Кучук начинает и выигрывает: минское "Динамо" под руководством нового главного тренера победило "Смолевичи" Спорт
19:38 Российская экономика ежедневно теряет около 100 млрд рублей из-за карантина В мире
19:20 Лукашенко утвердил меры поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидситуации Президент
19:08 Белорусский форвард Никита Комаров покинул челябинский "Трактор" Спорт
18:41 Сборная Беларуси по хоккею поднялась на 13-е место в обновленном рейтинге IIHF Спорт
18:25 Белорусские гандболисты получили право сыграть на ЧМ-2021 Спорт
18:05 Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Калейдоскоп
18:02 Белорусский Красный Крест ищет волонтеров-водителей Общество
18:02 Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля Общество
17:58 "Белпочта" временно изменит условия приема внутренней ускоренной почты Общество
17:57 Главы государств СНГ обратились к мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы Общество
17:56 Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав Общество
17:52 ВОЗ открыла новую инициативу международного сотрудничества в борьбе с пандемией В мире
17:50 Посадки деревьев, установка памятных знаков - как в Минске пройдет субботник Регионы
17:49 Беларусь и Украина продолжают подготовку к форуму регионов в Гродно Политика
17:43 Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи Общество
17:42 Правительство изменило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам Общество
17:40 Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19 Общество
17:35 Правительство расширило список заготовителей для предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам Экономика
17:35 ФОТОФАКТ: В Германии прошла акция против закрытия ресторанов В мире
17:31 Департамент охраны МВД передал минской больнице 1 тыс. защитных костюмов Общество
17:31 Карпенко: новое общежитие ГрГУ им.Янки Купалы важно сдать до начала учебного года Регионы
17:28 "Белпочта" определила график работы отделений на длинных выходных Общество
17:19 В Беларуси внесены изменения в сфере оценочной деятельности Президент
17:07 Выставка к 75-летию образования ООН открылась в Национальном историческом музее Афиша
Все новости
Все новости
Спорт
24 апреля 2020, 19:55

Кучук начинает и выигрывает: минское "Динамо" под руководством нового главного тренера победило "Смолевичи"

Авторы динамовских голов Иван Бахар и Евгений Шикавка. Фото ФК "Динамо-Минск"
Авторы динамовских голов Иван Бахар и Евгений Шикавка. Фото ФК "Динамо-Минск"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
Леонид Кучук дебютирует сегодня в качестве главного тренера минского "Динамо" матчем 6-го тура ЧБ против "Смолевичей"
Полузащитник "Руха" Павел Седько стал автором лучшего гола 5-го тура чемпионата Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" в первом матче под руководством нового главного тренера Леонида Кучука обыграли "Смолевичи" со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу на поле городского стадиона в Борисове динамовцы начали довольно уверенно и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников. На 7-й минуте игры после атаки с левого фланга счет открыл Иван Бахар, а незадолго до перерыва его сбили в штрафной площади. После этого Евгений Шикавка уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме он же забил третий гол в ворота хозяев, а потом динамовец Миха Горопевшек срезал мяч в свои ворота. 

Во втором сегодняшнем поединке 6-го тура гродненский "Неман" принимает на своей арене гостей из столичного "Энергетика-БГУ".

Еще три матча пройдут 25 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Минск", "Городея" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск). Заключительные встречи 6-го тура состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Положение команд после пяти туров: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - по 10 очков, "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь", "Динамо" (Минск) - по 9, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Минск" - 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БАТЭ тренер ФК Динамо-Минск ФК Шахтер футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Евгений Есаулов вошел в тренерский штаб ХК "Юность-Минск"
Никита Комаров (№96). Фото ХК "Северсталь" Белорусский форвард Никита Комаров покинул челябинский "Трактор"
Фото Guntis Lazdans Сборная Беларуси по хоккею поднялась на 13-е место в обновленном рейтинге IIHF
Фото БФГ Белорусские гандболисты получили право сыграть на ЧМ-2021
Фото ФК "Динамо-Минск" Леонид Кучук дебютирует сегодня в качестве главного тренера минского "Динамо" матчем 6-го тура ЧБ против "Смолевичей"
Стадион "Уэмбли", на котором 31 июля 2022 года должен пройти финал женского Евро. Фото Getty Images Женский футбольный чемпионат Европы перенесен на 2022 год
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил меры поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидситуации
"Лес остается нашим богатством" - Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве
В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов с COVID-19
"Наконец-то ты приедешь в гости!" 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла жительница аг. Красный Берег
Топ-новости
Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19
Добро онлайн: проведен благотворительный марафон в поддержку врачей
Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи
Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав
Никаких изменений во вступительной кампании не планируется - Карпенко
МТС Cloud предоставляет безопасный доступ к частным облакам без использования интернета
Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля
Судьбы, сложенные в треугольник: Геннадий Филатенко
Правительство изменило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам
"Белпочта" определила график работы отделений на длинных выходных
Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне нет
Шесть граждан Беларуси вернулись домой из Словакии благодаря содействию дипломатов
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.