Кучук начинает и выигрывает: минское "Динамо" под руководством нового главного тренера победило "Смолевичи"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" в первом матче под руководством нового главного тренера Леонида Кучука обыграли "Смолевичи" со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу на поле городского стадиона в Борисове динамовцы начали довольно уверенно и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников. На 7-й минуте игры после атаки с левого фланга счет открыл Иван Бахар, а незадолго до перерыва его сбили в штрафной площади. После этого Евгений Шикавка уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме он же забил третий гол в ворота хозяев, а потом динамовец Миха Горопевшек срезал мяч в свои ворота.

Во втором сегодняшнем поединке 6-го тура гродненский "Неман" принимает на своей арене гостей из столичного "Энергетика-БГУ".

Еще три матча пройдут 25 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Минск", "Городея" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск). Заключительные встречи 6-го тура состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Положение команд после пяти туров: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - по 10 очков, "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь", "Динамо" (Минск) - по 9, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Минск" - 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-