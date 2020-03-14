Мартен Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Француз преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 мин. 25,4 сек. Данная гонка стала последним стартом для пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону, который накануне объявил о завершении карьеры. На второй позиции разместился его товарищ по команде Кантен Фийон Майе, который уступил лидеру 2,9 сек. Третьим стал также француз Эмильен Жаклен (отставание от лидера - 4,5 сек.).

Среди белорусских спортсменов лучший результат показал Антон Смольский - 14-е место. Сергей Бочарников стал 32-м, Роман Елетнов - 53-м.

Всего финишировали 54 спортсмена.

Завершится восьмой этап Кубка мира аналогичной гонкой на 10 км у девушек, которая начнется в 17.45. В состав белорусской команды вошли Елена и Ирина Кручинкины.-0-