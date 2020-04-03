Минское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" одержали первую победу в матчах чемпионата Беларуси, переиграв на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала встречи подопечные Сергея Гуренко захватили инициативу, заставив "автозаводцев" обороняться. До перерыва атаки динамовцев дважды завершились голами: на 21-й минуте счет открыл экс-торпедовец Владислав Климович, а еще через 20 минут Карло Бручич закрепил успех минчан. Во втором тайме хозяева также доминировали, но больше добиться успеха им не удалось.

На старте 30-го национального первенства минчане проиграли у себя дома дебютанту высшей лиги брестскому "Руху" - 0:1, а затем в гостях уступили землякам из "Минска" - 2:3. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский "Шахтер" (в гостях) и бобруйскую "Белшину" (дома).

Бобруйчане сегодня потерпели третье поражение подряд, уступив на своем поле "Городее" со счетом 0:1.

Футболисты "Городеи" одержали гостевую победу над "Белшиной" в 3-м туре чемпионата Беларуси На поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко "Городея" одолела местную "Белшину" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

Все призеры прошлого первенства поединки 3-го тура проведут 4 апреля на своих полях. Чемпион страны брестское "Динамо" встретится с мозырской "Славией", обладатели серебра футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с "Рухом", бронзовый призер солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе гродненский "Неман".

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день "Витебск" примет в Борисове "Смолевичи", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".-0-

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Минск" - 6 очков (2 матча), "Энергетик-БГУ" - 6 (2), "Ислочь" - 6 (2), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3).-0-