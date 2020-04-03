Матч 3-го тура чемпионата Беларуси между "Витебском" и "Смолевичами" пройдет в Борисове

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси между "Витебском" и "Смолевичами" пройдет в Борисове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Первоначально эта встреча должна была состоятся 5 апреля в Витебске. Однако сегодня бюро исполкома АБФФ с согласия ФК "Смолевичи" приняло решение перенести игру. Она пройдет 5 апреля на поле стадиона "Городской" в Борисове, начало в 16.00.

Таким образом, матч второго круга между этими командами состоится в Витебске.-0-