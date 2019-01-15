Мужской спринт на этап КМ по биатлону будет перенесен из-за снегопада

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, которая должна была состоятся 16 января, будет перенесена из-за снегопада. Такое решение принято Международным союзом биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

"Региональные власти решили не отменять чрезвычайное положение в округе Траунштайн после обильных снегопадов, поэтому соревнования по спринту на 10 км среди мужчин в Рупольдинге не могут состояться в среду 16 января", - говорится в сообщении IBU.

Планируется, что мужской спринт перенесут на 17 января, в тот же день выступят в спринте женщины.

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге также состоятся мужская и женская эстафеты (18 и 19 января), а завершатся соревнования 20 января мужским и женским масс-стартами.-0-