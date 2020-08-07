Никола Антич признан лучшим игроком чемпионата Беларуси в июле

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник солигорского "Шахтера" Никола Антич признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в июле. Таков итог традиционного голосования журналистов ведущих белорусских СМИ, проводимого ассоциацией "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате опроса 26-летний серб набрал 33 балла из 48 возможных. Его конкурентами были Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Диего Сантос ("Витебск") и Денис Гречихо ("Рух", Брест).

Лучшим среди тренеров в июле стал наставник "Шахтера" Юрий Вернидуб, набравший 35 баллов. Во втором летнем месяце солигорские футболисты провели под руководством украинского специалиста пять матчей, из которых выиграли четыре, а один завершили вничью. Кроме Юрия Вернидуба на звание лучшего тренера претендовали Игорь Ковалевич ("Неман", Гродно), Александр Седнев ("Рух", Брест) и Сергей Ясинский ("Витебск").

Автором самого эффектного гола июля стал нападающий "Шахтера" Виталий Лисакович.

Футболисты "Шахтера" возглавляют турнирную таблицу 30-го национального первенства, набрав 43 очка в 21 проведенном матче.-0-