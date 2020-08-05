Гол Виталия Лисаковича в ворота "Торпедо-БелАЗа" признан лучшим в июльских матчах чемпионата Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович стал автором самого красивого гола в июльских матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По результатам традиционного голосования, проводимого Белорусской федерацией футбола, лучший гол Виталий Лисакович забил в гостевом победном матче 16-го тура в ворота жодинского "Торпедо-БелАЗа". В этой игре солигорская дружина выиграла со счетом 4:1.

Футболисты "Шахтера" сейчас возглавляют турнирную таблицу, набрав 40 очков в 20 проведенных встречах. В следующем туре 6 августа они примут на своем поле действующего чемпиона страны брестское "Динамо".-0-