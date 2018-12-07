Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад не попал в 20-ку, лучший из белорусов - 50-й

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Десятикилометровую дистанцию скандинавский атлет преодолел за 23 мин. 46,3 сек., допустив один промах при стрельбе стоя. Серебряным призером стал Антонен Гигонна из Франции - +16,1 сек. (0+0). На третьем месте финишировал россиянин Александр Логинов - +16,4 (0+0).

Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад, который накануне победил в индивидуальной гонке, сегодня финишировал лишь 24-м (1+0) с отставанием от Бё-младшего в одну минуту двенадцать секунд.

Белорус Антон Смольский уступил победителю 1 мин. 51,5 сек. (0+1) и разместился на 50-м месте. Роман Елётнов пришел к финишу 65-м - +2 мин. 08,2 сек. (1+2). Владимир Чепелин завершил выступление 68-м - +2 мин. 12,3 сек. На итоговую позицию Владимира повлияла неудачная стрельба стоя - четыре промаха. Сергей Бочарников показал 79-й результат - +2 мин. 28,0 сек. (1+2).

Всего в спринте приняли участие 110 биатлонистов.

Этап Кубка мира в Поклюке продолжится 8 декабря женской спринтерской гонкой.-0-