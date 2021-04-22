Олимпийский девиз может быть изменен

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 21 апреля обсудил предложение президента МОК Томаса Баха об изменении олимпийского девиза. Планируется к призыву "Быстрее, выше, сильнее" (Сitius, Altius, Fortius) добавить слово "вместе" (communis), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Дискуссия об изменении девиза началась на 137-й сессии МОК в марте 2021 года после переизбрания Томаса Баха на пост президента МОК.

Предложение уже получило поддержку ранее в мировом олимпийском движении. Исполком МОК одобрил эту идею и попросит членов МОК высказать свои замечания. В зависимости от результатов этих консультаций предложение об изменении может быть выдвинуто на сессию МОК в Токио летом текущего года.

Предыдущая редакция девиза была утверждена первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

Организационный комитет предстоящих летних Игр в столице Японии представил исполкому МОК отчет о ходе заключительного этапа подготовки и мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

По итогам доклада Томас Бах вновь подчеркнул, что Токио остается самой подготовленной столицей Игр.

Исполком МОК также обсудил подготовку отчетно-выборного конгресса в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и взаимодействие этой спортивной организации с международными антидопинговыми организациями.-0-