Ответные матчи 1/4 финала Кубка Беларуси пройдут по плану - АБФФ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные четвертьфинальные встречи розыгрыша футбольного Кубка Беларуси пройдут, как и планировалось, 14 и 15 марта и не будут закрытыми для болельщиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В субботу, 14 марта, действующий владелец трофея солигорский "Шахтер" в ответном четвертьфинальном поединке примет у себя дома жодинское "Торпедо-БЕЛАЗ" (начало в 16.00). В их первой встрече, прошедшей 9 марта в Жодино, футболисты "Шахтера" выиграли с минимальным преимуществом - 1:0.

Вице-чемпион страны БАТЭ на поле "Борисов-Арены" встретится с минским "Динамо" (начало в 18.30). Первый поединок этих команд, состоявшийся на динамовской арене, завершился победой борисовчан со счетом 2:1.

Последний полуфиналист кубкового турнира станет известен в воскресенье, 15 марта. На поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" (Минский район) встретятся с чемпионом страны брестским "Динамо". В Бресте 10 марта эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью - 0:0.

В АБФФ отметили, что продолжают следить за ситуацией в связи с распространением COVID-19 и при необходимости примут соответствующие меры предосторожности.

Как сообщалось раннее, сегодня УЕФА официально приостановил матчи континентальных кубковых турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кроме того, УЕФА пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник, 17 марта.-0-