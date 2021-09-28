Петришенко: нужно учесть допущенные ошибки и достойно выступить на Играх в Париже

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анализ причин неудач белорусских спортсменов на Играх в Токио - одна из важных тем на повестке дня второй части совместного заседания Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма, посвященном итогам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, рассказал журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер отметил, сейчас самое главное - оценить, что не удалось сделать. "Вы знаете, что соответствующие критические замечания были высказаны и со стороны главы государства. Так что сегодня предстоит обстоятельный разговор с представителями спортивной сферы. Оценим, почему не удалось добиться лучшего результата и что нужно сделать для того, чтобы учесть ошибки, которые были допущены, и достойно выступить на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже. Кроме того, при необходимости там, где возможно подкорректировать подготовительную работу к зимним Играм-2022 в Китае, которая сейчас находится на завершающей стадии. Чтобы наш спорт занимал достойное место в международном рейтинге по итогам различных международных стартов: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, - отметил Игорь Петришенко. - Все необходимое для этого - инфраструктура, материальное стимулирование - в нашей стране есть. Задача только за тем, чтобы это все качественно было реализовано тренерским составом и нашими спортсменами. Все вместе мы должны этой работой заниматься. Тогда будет тот результат, который мы планируем и которого ждут люди в нашей стране, чтобы еще больше гордиться достижениями нашего государства".-0-