Питерский "Зенит" разгромил футболистов "Урала" в матче чемпионате России

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры российской премьер-лиги футболисты "Зенита" разгромили "Урал" из Екатеринбурга со счетом 7:1 в домашнем матче 22-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Санкт-Петербурге прошла с подавляющим преимуществом хозяев поля. Хет-трик оформил иранский легионер "Зенита" Сердар Азмун, голевой дубль оформил Артем Дзюба, еще по мячу забили бразилец Малколм и аргентинец Себастьян Дриусси. В составе гостей отличился Андрей Панюков, реализовавший пенальти, белорусский защитник "Урала" Денис Поляков вышел на поле в начале второго тайма, а его коллега по амплуа Николай Золотов остался в запасе.

Также сегодня "Оренбург" с белорусским голкипером Андреем Климовичем в составе проиграл на своем поле московскому "Спартаку" - 1:3, а в Туле местный "Арсенал" уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Белорусские игроки тульской команды Максим Володько, Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили.

Вчера московское "Динамо" переиграло в Грозном футболистов "Ахмата" с результатом 3:2.

Еще 3 встречи 22-го тура состоятся 15 марта. Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко и с форвардом Ильей Шкуриным в составе примет на своей арене гостей из "Уфы". Футболисты "Краснодара" сыграют в гостях у "Сочи", а "Ростов" у себя дома встретится с московским "Локомотивом". Этот тур завершится 16 марта матчем в Нижнем Новгороде между "Тамбовом" и самарскими "Крыльями Советов".

Положение в лидирующей группе чемпионата России сейчас таково: "Зенит" - 50 очков (22 матча), "Краснодар" - 41 (21), "Ростов" - 38 (21), "Локомотив" - 38 (21), ЦСКА - 35 (21).-0-