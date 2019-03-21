Пять белорусских биатлонисток выступят в спринте на последнем этапе Кубка мира

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой на 7,5 км с двумя огневыми рубежами в норвежском Холменколлене откроется заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди 107 участниц сегодняшнего спринта будут пять представительниц Беларуси: Ирина Кручинкина (20-й стартовый номер), Ирина Кривко (32), Динара Алимбекова (36), Елена Кручинкина (70), Анна Сола (103). После восьми предыдущих этапов общий зачет возглавляют две итальянские биатлонистки Доротея Вирер и Лиза Витоцци, у которых по 852 очка, третьей идет норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд, набравшая 753 балла, на четвертой позиции представительница Словакии Анастасия Кузьмина (724 очка). Лучшая из белорусок Ирина Кривко имеет 464 зачетных балла и находится на 12-м месте.

У мужчин норвежец Йоханнес Бё уже обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1110 очков. На второй позиции россиянин Александр Логинов (796), вслед за которым идут французские биатлонисты Кантен Фийон Майе (761) и Симон Дестье (753). Их соотечественник, триумфатор семи предыдущих сезонов Мартен Фуркад находится на 7-м месте, набрав 648 баллов. Белорус Владимир Чепелин занимает 57-ю строку, имея 56 очков.

Сегодняшняя женская спринтерская гонка начнется в 18.30 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Расписание остальных стартов 9-го кубкового этапа:

22 марта - мужской спринт (начало в 18.30).

23 марта - женская гонка преследования (17.00), мужская гонка преследования (19.15).

24 марта - женский масс-старт (15.45), мужской масс-старт (18.30).-0-