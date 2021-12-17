Президент НОК Беларуси поздравил Илью Шимановича с золотом ЧМ по плаванию на короткой воде

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко поздравил Илью Шимановича с победой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) на дистанции 100 м брассом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Дорогой Илья! Сегодня ты доказал всему миру статус лидера на дистанции 100 м брассом, завоевав золото мирового первенства. Своими достижениями ты многое делаешь для развития отечественной школы плавания, для роста ее международного престижа. Искренне желаю тебе крепкого здоровья и новых побед!", - говорится в поздравлении.-0-