Илья Шиманович выиграл золото ЧМ по плаванию на короткой воде

Минчанин установил рекорд чемпионата в данном виде программы, который отныне равен 55,70 сек. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги - 55,80 сек. Бронзовая медаль досталась американцу Нику Финку - 55,87 сек.

На дистанции 100 м на спине выиграл американец Шейн Касас с результатом 49,23 сек. Россиянин Климент Колесников выиграл серебро - 49,46 сек. Бронза у Роберта Глинты из Румынии - 49,60 сек.

Также сегодня в вечерней части соревнований выступит белоруска Анастасия Шкурдай, которой предстоит финальный заплыв на 100 м на спине.-0-

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