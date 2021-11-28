Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе КМ в Финляндии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские лыжники заняли весь пьедестал почета в 15-километровой гонке преследования свободным стилем на этапе КМ в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золото выиграл Александр Большунов с результатом 35 мин. 23,7 сек. Серебро у его товарища по команде Сергея Устюгова, который уступил победителю 0,5 сек. Третье место у Артема Мальцева - отставание 0,7 сек.
Белорусские лыжники остановились вдалеке от тройки сильнейших. Егор Казаринов занял 46-е место (отставание 3 мин. 36,4 сек.), Александр Воронов 56-й (отставание 4 мин. 59,8 сек.).
Стоит отметить, что норвежцы Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер снялись с гонки из-за мороза.-0-
Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Финляндии