Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Финляндии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей 10-километровой гонки преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Норвежка преодолела расстояние гонки за 25 мин. 56 сек. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (отставание 7,8 сек.). Бронзовая медаль у еще одной норвежки Хейди Венг (отставание 37,9 сек.).
Белоруска Анна Королева заняла 38-е место (отставание 4 мин. 54,2 сек.). Анастасия Кириллова не стартовала.
Отметим, что женская гонка преследования дважды переносилась из-за низких температур в Финляндии.-0-