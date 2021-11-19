19 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Сборная Беларуси по прыжкам на батуте завоевала первое золото чемпионата мира в Баку. Случилось знаменательное событие в командном турнире у мужчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
Беларусь в данном виде программы представляли Иван Литвинович, Олег Рябцев, Андрей Буйлов и Алексей Дударев.
Олимпийский чемпион Токио блестяще справился со сложной программой и получил оценку 61,225 балла. Почин лидера подержал Олег Рябцев - 60,290 балла. Завершил выступление Андрей Буйлов. Дебютант взрослых чемпионатов мира получил оценку 59,175 балла. В сумме белорусские спортсмены заработали 180,690 очка.
Более двух баллов чемпионам уступили серебряные призеры - атлеты команды Японии (178,335). Бронзу завоевали россияне (169,550).
Завтра, 20 ноября, будут разыграны медали в синхронных прыжках. Среди восьми финалистов - Олег Рябцев и Андрей Буйлов, показавшие лучший результат в квалификации.-0-
Сборная Беларуси по прыжкам на батуте завоевала первое золото ЧМ в Баку