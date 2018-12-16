Шведы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, белорусы - 17-е

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Швеции победили в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавский квартет показал результат 1 час 16 мин. 10,6 сек. (0+5). Серебряные награды у норвежцев - +3,6 сек. (0+7). Бронзовыми призерами стали стреляющие лыжники из Германии - +28,8 сек. (1+6).

Белорусские биатлонисты удачно начали гонку. После первого этапа Антон Смольский передал эстафету Сергею Бочарникову пятым, однако на третьем этапе Роман Елётнов допустил два промаха при стрельбе стоя. В итоге белорусы заняли 17 место - + 4 мин. 37.5 сек. (3+12).

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря.-0-

Фото IBU