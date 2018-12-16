Шведы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, белорусы - 17-е

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Швеции победили в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Скандинавский квартет показал результат 1 час 16 мин. 10,6 сек. (0+5). Серебряные награды у норвежцев - +3,6 сек. (0+7). Бронзовыми призерами стали стреляющие лыжники из Германии - +28,8 сек. (1+6).
Белорусские биатлонисты удачно начали гонку. После первого этапа Антон Смольский передал эстафету Сергею Бочарникову пятым, однако на третьем этапе Роман Елётнов допустил два промаха при стрельбе стоя. В итоге белорусы заняли 17 место - + 4 мин. 37.5 сек. (3+12).
Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря.-0-
Фото IBU
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.395 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.122 BYN
|2.122 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1935 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN