Состоялась жеребьевка футбольной Лиги Европы

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный этап Лиги Европы пройдет 10-21 августа в Германии на аренах Гельзенкирхена, Дуйсбурга, Дюссельдорфа и Кельна. До этого - 5 и 6 августа, в шести парах 1/8 финала состоятся ответные поединки:

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина; первый матч - 1:2) / "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Базель" (Швейцария; первый матч - 0:3);

"Башакшехир" (Стамбул, Турция) - "Копенгаген" (Дания; первый матч - 1:0) / ЛАСК (Линц, Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия; первый матч - 0:5);

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия; первый матч - 1:1) / "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия);

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Леверкузен, Германия; первый матч -1:3) / "Интер" (Милан, Италия) - "Хетафе" (Испания).

Победители в парах 1/8 финала "Интер" (Милан, Италия) - "Хетафе" (Испания) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) определятся 5-6 августа в Германии по результату одного матча.

Четвертьфинальные матчи состоятся 10 и 11 августа, полуфиналы - 16 и 17 августа. Решающий поединок будет сыгран 21 августа в Кельне.

Все встречи будут проходить без зрителей до дальнейшего уведомления УЕФА.-0-