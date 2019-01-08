Тренерский штаб определил состав белорусской команды на этап КМ по биатлону в Оберхофе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб определил состав белорусской команды на четвертый этап Кубка мира, который пройдет 10-13 января в Оберхофе (Германия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Среди мужчин выступят Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский и Роман Елетнов. У женщин за награды поборются Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Дарья Юркевич и Ирина Кручинкина.

Стартует четвертый этап Кубка мира в Оберхофе 10 января женским спринтом. Начало гонки в 16.30.-0-