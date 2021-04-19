УЕФА меняет формат Лиги чемпионов с 2024 года

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил с 2024 года изменить формат проведения Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главное изменение - количество участников и отмена деления на группы. Вместо нынешних 32 клубов будет 36, которые на первом этапе проведут по 10 матчей. Затем 8 лучших команд напрямую выйдут в плей-офф, а клубы, которые займут 9-24-е места, проведут дополнительные матчи за попадание в 1/8 финала.

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