УЕФА назвал создание закрытой Суперлиги циничным проектом

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с жестким заявлением по поводу создания так называемой Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

УЕФА, а также футбольные федерации Англии, Испании, Италии, некоторые клубы которых намеревались войти в новую структуру, объявили, что не прекратят общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект. Он основан на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность. Рассматриваются все доступные меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе и никак иначе, подчеркивается в заявлении.

Как ранее объявляли Международная федерация футбола (ФИФА) и шесть входящих в нее континентальных конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы. Они не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

УЕФА поблагодарил клубы других стран, особенно немецкие и французские, которые отказались от участия в этом проекте. Также УЕФА призвал всех причастных к футболу присоединиться к нему в борьбе против подобного проекта. Настойчивому корыстолюбию пора положить конец, всему есть предел, говорится в заявлении.

О своем участии в так называемой Суперлиги объявили шесть английских клубов - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", лондонские "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также итальянские "Ювентус" (Турин), "Милан" и "Интер" (Милан) и испанские "Барселона", мадридские "Реал" и "Атлетико".

Организаторы планируют, что перед началом первого сезона к числу основателей турнира присоединятся еще три клуба. В дальнейшем предполагается, что в турнире будут участвовать 20 клубов, которые будут разделены на две группы по 10 команд. При вступлении в Суперлигу каждый из клубов получит до 350 млн евро.-0-