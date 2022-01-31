В олимпийском пресс-центре Пекина созданы отличные условия для журналистов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В главном пресс-центре XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине для работы представителей СМИ созданы отличные условия. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Меннанова.

Пока в Пекине немного журналистов - основная масса прибудет ближе к 4 февраля, когда состоится официальное открытие Игр. Зато сейчас можно спокойно осмотреться на месте будущей работы и привыкнуть к новой обстановке. Организаторы позаботились, чтобы журналистам было максимально комфортно - для них подготовлены не только рабочие места, но и легкий перекус - печенье, фрукты, горячие и прохладительные напитки. К услугам прессы очень удобные приложения, в которых есть все необходимое - расписание соревнований, "шаттлов" и прочая нужная информация. Наверное, главное и единственное неудобство - это очень жесткие антиковидные ограничения, но от этого никуда не уйдешь. Каждый день нужно оставлять информацию о своем здоровье в специальном приложении и сдавать ПЦР-тесты, причем кабины для этой не очень приятной процедуры расположены на свежем воздухе, что очень удобно. Также в олимпийских деревнях есть поликлиники, центры для допинг-контроля, отметила пресс-секретарь НОК.

Что касается условий проживания участников Олимпиады, то они тоже не вызывают нареканий, как в деревне горного кластера в Чжанцзякоу, где базируются белорусские биатлонисты, лыжники и фристайлисты, так и в главной олимпийской деревне в Пекине. Бытовые условия очень комфортные, питание также на должном уровне, спортсмены могут найти блюдо на свой вкус, от китайской национальной кухни до европейской. К услугам участников Игр много магазинов, как продуктовых, промтоварных, так и сувенирных, где можно приобрести продукцию с символикой Олимпиады. Наибольшим спросом сейчас пользуются сувениры с изображением талисмана Игр панды Дуньдунь.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов, которые выступят в шести видах спорта.-0-

Фото НОК Беларуси