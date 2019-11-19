Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 19 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:17 Румас проводит переговоры с Медведевым Экономика
13:09 Новые предложения для безвизовых туристов представит Гродненская область на выставке в Польше Регионы
13:09 Белорусский рубль на торгах 19 ноября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:01 В Барановичах двухлетняя девочка упала в лестничный проем Происшествия
12:49 В Беларуси ежегодно усыновляют до 500 детей Общество
12:46 В Бобруйске пешеход попал под колеса автомобиля Происшествия
12:37 Лукашенко рассказал, как в Эмиратах совершал утренние пробежки на 15 км Президент
12:35 Лукашенко: плавание и легкую атлетику надо носить на руках Президент
12:34 Лукашенко: Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение диалога с Княжеством Монако Президент
12:32 К новому сезону на Августовском канале для туристов готовят 100 велосипедов и новый теплоход Регионы
12:31 Ирина Дубцова заметно похудела и изменилась до неузнаваемости Калейдоскоп
12:26 В Витебской области особое внимание в профилактике преступлений уделят работе с детьми Регионы
12:25 Банк БелВЭБ намерен стать активным игроком на рынке поддержки предпринимательства в Беларуси Экономика
12:24 До 50% упаковки белорусских производителей к 2035 году будет экологически безопасной Экономика
12:15 Лебедев высказал уверенность, что председательство Узбекистана в 2020 году в СНГ будет эффективным Политика
12:14 Членами международных спортивных структур в 2019 году стали восемь представителей Беларуси Спорт
12:10 Ковальчук: при подготовке к Играм-2020 прорабатывается организация сборов на Дальнем Востоке Спорт
12:08 Ковальчук: белорусы в этом году завоевали 66 медалей на ЧМ и ЧЕ по летним видам спорта Спорт
12:07 Неорганизованность и безответственность - Лукашенко назвал причины проблем в белорусском спорте Президент
12:06 Белорусские футболисты сыграют с Гибралтаром в квалификации молодежного ЧЕ Спорт
11:59 Национальный центр маркетинга видит сложности с увеличением экспорта в страны дальней дуги Экономика
11:57 Туман и без существенных осадков ожидается в Беларуси 20 ноября Общество
11:52 Олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 65 белорусских спортсменов Спорт
11:51 Число детей-инвалидов в домах-интернатах Беларуси с 2010 года сократилось почти в два раза Общество
11:51 В Беларуси будет создан банк данных исполнительных производств Президент
11:44 Лукашенко: футболисты и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят Президент
11:37 В Беларуси в этом году закрылись два детских дома и школа-интернат Общество
11:33 Беларусь и Черногория рассматривают возможность организации регулярного авиасообщения Экономика
11:32 Председатель СК возбудил уголовное дело на следователя из Борисова за фальсификацию доказательств Происшествия
11:31 Лукашенко: государством сделано немало для спорта высших достижений Президент
Все новости
Все новости
Спорт
19 ноября 2019, 10:52

Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

По словам главы государства, он пока не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника Президента по национальной безопасности.

Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко

Александр Лукашенко подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии. "Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности", - сказал он.

Президент также обратил внимание, что предложение выдвинуть на пост первого вице-президента Виктора Лукашенко исходило не от главы государства.

"Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался", - отметил глава государства. Вместе с тем он признался, что еще колеблется по поводу того, будет ли Виктор Лукашенко совмещать две должности. "Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами, - пояснил белорусский лидер. - Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем Президента, чтобы не дай бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как "Алмаз", "Альфа", ОСАН (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня реагируют на любые вызовы нашего времени".

По его словам, уход Виктора Лукашенко с должности помощника Президента, если это случится, станет приличной потерей. "Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности", - добавил Александр Лукашенко.

С назначением Виктора Лукашенко первым вице-президентом НОК глава государства связывает перспективы продвижения Беларуси в международном спорте. "Вы знаете, кто сегодня работает в международных структурах, что это за люди, кто возглавляет (спортивные. - Прим. БЕЛТА) движения в конкретных странах и как с ними надо работать", - уточнил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что некоторые время назад ему пришлось взять под контроль вопросы развития спорта, чтобы стабилизировать отрасль и придать ей дополнительный импульс. Президент отметил, что белорусские спортсмены далеко не блещут успехами в последнее время, но обратил внимание и на положительные моменты в спорте. "Мы, как ни одна другая относительно небольшая страна, имеем все, чтобы воспитывать настоящих спортсменов и олимпийских чемпионов. В советские времена наши спортсмены, тренеры и функционеры от спорта никогда не думали, что у нас будет такая база для подготовки спортсменов. Пожалуйста, есть все для того, чтобы их подготовить, - констатировал он. - Государство сделало немало, и это было моей целью - поднимать спорт".

Участники собрания поддержали предложение сократить число должностей вице-президентов НОК до двух, что позволит избежать дублирования функций и повысить эффективность работы управляющих органов НОК. "Думаю, что достаточно для нашего НОК и двоих вице-президентов. Но все в наших руках. Если двое не справятся, мы можем избрать и пять, но желательно, чтобы, как по всей стране идет напряжение в кадрах, чтобы у нас такое напряжение в НОКе происходило", - заметил Александр Лукашенко.

На Олимпийском собрании НОК Беларуси также состоялись выборы в руководящий штаб организации и членов нового исполкома. В состав организации введены 29 новых членов.

Как сообщалось, в апреле этого года Исполком НОК принял решение о том, что исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета будет помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Тогда оговаривалось, что он будет заниматься этой деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника Президента. В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий планировалось решить вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
НОК Беларуси
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Членами международных спортивных структур в 2019 году стали восемь представителей Беларуси
Сергей Ковальчук. Фото из архива Ковальчук: при подготовке к Играм-2020 прорабатывается организация сборов на Дальнем Востоке
Ковальчук: белорусы в этом году завоевали 66 медалей на ЧМ и ЧЕ по летним видам спорта
Белорусские футболисты сыграют с Гибралтаром в квалификации молодежного ЧЕ
Сергей Ковальчук Олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 65 белорусских спортсменов
Фото из архива Тяжелоатлеты пока не получили новые квоты в Токио, но это не трагедия - Шершуков
Главное
Александра Герасименя и Александр Лукашенко Лукашенко: олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну
Проект бюджета на 2020 год принят в первом чтении
Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси
МИД Беларуси: сожалеем, что миссии ОБСЕ не удалось полностью отойти от политизированных оценок
Топ-новости
Лукашенко: если на Олимпиаде в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров не задержится
Неорганизованность и безответственность - Лукашенко назвал причины проблем в белорусском спорте
Румас проводит переговоры с Медведевым
Банк БелВЭБ намерен стать активным игроком на рынке поддержки предпринимательства в Беларуси
Ковальчук: при подготовке к Играм-2020 прорабатывается организация сборов на Дальнем Востоке
Минфин: привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси
Туман и без существенных осадков ожидается в Беларуси 20 ноября
МИД обсудил с послом Литвы тему церемонии перезахоронения в Вильнюсе участников восстания 1863 года
В Беларуси разрабатывают инфраструктурную стратегию до 2030 года
В Беларуси ежегодно усыновляют до 500 детей
Давыдько: пора перестать учить Беларусь жить по чужим правилам
Пресс-конференция о поддержке одаренной и талантливой молодежи пройдет сегодня в БЕЛТА
О сюжете на "Евроньюс": Евгений Афнагель… Кто это, чтобы говорить за всех белорусов?
Конкурс в области изобразительного искусства объявлен в Беларуси
Макей: Беларуси и России необходимо не допустить появления в Европе ракет средней и меньшей дальности
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.