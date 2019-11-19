Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

По словам главы государства, он пока не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника Президента по национальной безопасности.

Виктор Лукашенко

Александр Лукашенко подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии. "Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности", - сказал он.

Президент также обратил внимание, что предложение выдвинуть на пост первого вице-президента Виктора Лукашенко исходило не от главы государства.

"Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался", - отметил глава государства. Вместе с тем он признался, что еще колеблется по поводу того, будет ли Виктор Лукашенко совмещать две должности. "Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами, - пояснил белорусский лидер. - Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем Президента, чтобы не дай бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как "Алмаз", "Альфа", ОСАН (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня реагируют на любые вызовы нашего времени".

По его словам, уход Виктора Лукашенко с должности помощника Президента, если это случится, станет приличной потерей. "Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности", - добавил Александр Лукашенко.

С назначением Виктора Лукашенко первым вице-президентом НОК глава государства связывает перспективы продвижения Беларуси в международном спорте. "Вы знаете, кто сегодня работает в международных структурах, что это за люди, кто возглавляет (спортивные. - Прим. БЕЛТА) движения в конкретных странах и как с ними надо работать", - уточнил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что некоторые время назад ему пришлось взять под контроль вопросы развития спорта, чтобы стабилизировать отрасль и придать ей дополнительный импульс. Президент отметил, что белорусские спортсмены далеко не блещут успехами в последнее время, но обратил внимание и на положительные моменты в спорте. "Мы, как ни одна другая относительно небольшая страна, имеем все, чтобы воспитывать настоящих спортсменов и олимпийских чемпионов. В советские времена наши спортсмены, тренеры и функционеры от спорта никогда не думали, что у нас будет такая база для подготовки спортсменов. Пожалуйста, есть все для того, чтобы их подготовить, - констатировал он. - Государство сделало немало, и это было моей целью - поднимать спорт".

Участники собрания поддержали предложение сократить число должностей вице-президентов НОК до двух, что позволит избежать дублирования функций и повысить эффективность работы управляющих органов НОК. "Думаю, что достаточно для нашего НОК и двоих вице-президентов. Но все в наших руках. Если двое не справятся, мы можем избрать и пять, но желательно, чтобы, как по всей стране идет напряжение в кадрах, чтобы у нас такое напряжение в НОКе происходило", - заметил Александр Лукашенко.

На Олимпийском собрании НОК Беларуси также состоялись выборы в руководящий штаб организации и членов нового исполкома. В состав организации введены 29 новых членов.

Как сообщалось, в апреле этого года Исполком НОК принял решение о том, что исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета будет помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Тогда оговаривалось, что он будет заниматься этой деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника Президента. В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий планировалось решить вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.-0-