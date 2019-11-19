Лукашенко: олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, открывая Олимпийское собрание НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спорт - одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Беларуси, не только мы с вами, понимает это. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом", - сказал глава государства.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров

По его словам, именно поэтому важнейшие вопросы развития этой сферы рассматриваются на высоком уровне.

В повестке дня заседания в том числе организационные вопросы, такие как избрание первого вице-президента и вице-президента НОК, обновление состава НОК и его органов. Александр Лукашенко призвал участников собрания высказывать замечания и дополнительные предложения, если таковые имеются. "Мы тут должны демократично работать. А то нас могут за неделю упрекнуть второй раз в недемократичности в нашей стране", - заметил белорусский лидер.-0-

Лукашенко: высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны Глава государства назвал спорт многогранной сферой деятельности, которая является частью экономики, отражает уровень технологического развития страны.

Лукашенко: государством сделано немало для спорта высших достижений "Государством сделано немало для спорта высших достижений. Нашим тренировочным базам, аренам, условиям подготовки завидуют многие страны", - отметил глава государства.

Лукашенко: плавание и легкую атлетику надо носить на руках Развитию плавания и легкой атлетике необходимо уделять особое внимание, но за каждый вложенный цент нужна отдача. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК.

Лукашенко вручил Карстен и Герасимене почетные знаки НОК Спортсменки удостоены наград за высокие спортивные достижения, а также за большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни.

Лукашенко недоволен результатами выступлений белорусских атлетов на мировых первенствах Учитывая, что до Олимпиады в Токио осталось чуть более полугода, Александр Лукашенко отметил необходимость уделить главное внимание летним олимпийским видам спорта.

Лукашенко: если на Олимпиаде в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров не задержится "Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь," - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: выступление белорусских конькобежцев на этапе Кубка мира в Минске отвратительное "Никуда не годно выступление наших конькобежцев, насколько я смог отследить (мне еще анализ не представили). Но выступление, скажу прямо, отвратительное", - сказал глава государства.

Лукашенко: футболисты и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят "Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в дальнейшем развитии спорта в стране. Таких видов достаточно: и футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят", - заявил глава государства.

Неорганизованность и безответственность - Лукашенко назвал причины проблем в белорусском спорте Александр Лукашенко подчеркнул, что такого внимания к спорту, как в Беларуси, нет нигде. Этими вопросами занимаются на различных уровнях: и в федерациях, и в правительстве. И проблем в белорусском спорте, считает Президент, две - неорганизованность и безответственность.

Лукашенко рассказал, как в Эмиратах совершал утренние пробежки на 15 км "Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат", - сказал глава государства.

Ковальчук: при подготовке к Играм-2020 прорабатывается организация сборов на Дальнем Востоке "С российскими коллегами у нас абсолютное понимание и самое тесное сотрудничество. В ходе совместного заседания коллегий профильных министерств двух стран в декабре нынешнего года в Сочи мы еще раз обсудим эту тему и выработаем согласованные решения", - сказал министр спорта.