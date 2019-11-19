Лукашенко: олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, открывая Олимпийское собрание НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спорт - одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Беларуси, не только мы с вами, понимает это. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом", - сказал глава государства.
По его словам, именно поэтому важнейшие вопросы развития этой сферы рассматриваются на высоком уровне.
В повестке дня заседания в том числе организационные вопросы, такие как избрание первого вице-президента и вице-президента НОК, обновление состава НОК и его органов. Александр Лукашенко призвал участников собрания высказывать замечания и дополнительные предложения, если таковые имеются. "Мы тут должны демократично работать. А то нас могут за неделю упрекнуть второй раз в недемократичности в нашей стране", - заметил белорусский лидер.-0-