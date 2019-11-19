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19 ноября 2019, 10:32

Лукашенко: олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну

Александра Герасименя и Александр Лукашенко
Александра Герасименя и Александр Лукашенко

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, открывая Олимпийское собрание НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спорт - одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Беларуси, не только мы с вами, понимает это. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом", - сказал глава государства.

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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров

По его словам, именно поэтому важнейшие вопросы развития этой сферы рассматриваются на высоком уровне.

В повестке дня заседания в том числе организационные вопросы, такие как избрание первого вице-президента и вице-президента НОК, обновление состава НОК и его органов. Александр Лукашенко призвал участников собрания высказывать замечания и дополнительные предложения, если таковые имеются. "Мы тут должны демократично работать. А то нас могут за неделю упрекнуть второй раз в недемократичности в нашей стране", - заметил белорусский лидер.-0-

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