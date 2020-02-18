Виктор Лукашенко: медали зимней юношеской Олимпиады - результат работы сплоченного коллектива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медали, завоеванные белорусскими спортсменами на ІІІ зимних юношеских Олимпийских играх, - результат работы сплоченного коллектива спортсменов, их тренеров и родителей. Это отметил во время церемонии чествования призеров состязаний первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды Игр в Лозанне завоевали Илья Корзун, выигравший "золото" в хоккее 3х3, и Юлия Ковалевская, на счету которой "бронза" в биатлоне.

Илья Корзун и Виктор Лукашенко

"Уважаемые Илья и Юлия, примите искренние поздравления с наградами зимних юношеских Олимпийских игр. В первую очередь они ваша заслуга, ваш упорный труд. Но думаю, что не было бы этих медалей, если бы не слаженная работа всей команды: тренерского штаба, ваших родных и близких, друзей. Надеюсь, что награды зимних юношеских Олимпийских игр станут для вас началом большой карьеры в спорте высоких достижений", - поздравил спортсменов Виктор Лукашенко.

"Вы достойны высоких мест. И тем, кто завоевал медали, и тем, кто не смог попасть на пьедестал, желаю крепкого здоровья, удачи на этом непростом, но почетном пути. Вы должны понимать, что если мы можем вам чем-то помочь, наши двери всегда открыты", - отметил первый вице-президент НОК.

"От лица руководства Президентского спортивного клуба выражаю слова благодарности за ваш тяжелый труд. Хочу поблагодарить за выступление не только наших медалистов, но и тех, кто внес свою крупицу в этот большой результат: родителей, тренеров, родных и близких, всю команду. Уверен, с кем-то из вас мы еще встретимся на церемонии вручения стипендий Президентского спортивного клуба. У вас впереди большой путь в избранном направлении", - отметил зампредседателя центрального совета - исполнительный директор Президентского спортивного клуба Андрей Карпович.

Церемония чествования медалистов ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Лозанне с 9 по 22 января, состоялась сегодня в Зале олимпийской славы НОК.

Беларусь на Играх была представлена в пяти видах спорта: биатлон (три юноши и три девушки), горнолыжный спорт (один юноша), конькобежный спорт (два юноши и две девушки), лыжные гонки (два юноши и две девушки), хоккей с шайбой - турнир 3х3 (четыре юноши).-0-

Фото Сергея Шелега

Медалистка зимних юношеских Игр Юлия Ковалевская: желанный результат принесла кропотливая работа "Мои чувства сегодня сложно описать: не передать словами, как здорово, когда оценивают твои заслуги. Кропотливая работа принесла желанный результат. Не прошли даром тяжелые тренировки, и любимый вид спорта ответил взаимностью", - сказала Юлия Ковалевская.

Чемпион зимних юношеских Игр Илья Корзун: было честью выступать под белорусским флагом "В первую очередь хотелось бы выразить благодарность руководству Национального олимпийского комитета Беларуси и федерации хоккея, которые доверили нам право представлять страну на Играх в Лозанне. Для нас было честью выступать под белорусским флагом", - сказал спортсмен.