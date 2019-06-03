Виктория Азаренко и Эшли Барти не сумели выйти в четвертьфинал парного разряда на "Ролан Гаррос"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти не сумели пробиться в четвертьфинал парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии сегодняшней встречи 1/8 финала Виктория Азаренко и Эшли Барти выиграли у австралийско-китайского тандема Саманта Стосур / Чжан Шуай - 6:4, а затем уступили в двух сетах - 3:6, 2:6. Виктория Азаренко завершила свое выступление в Париже, а ее партнерша продолжит играть в одиночном разряде - сегодня Эшли Барти пробилась в четвертьфинал, победив представительницу США Софию Кенин.

Из белорусских теннисисток выступление продолжает только Арина Соболенко. Она и бельгийка Элизе Мертенс сегодня вышли в четвертьфинал парных состязаний, обыграв американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 6:2. В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.-0-