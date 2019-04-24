Виктория Азаренко победила Веру Звонареву на турнире в Штутгарте

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на престижном турнире категории "Премьер" в немецком Штутгарте с призовым фондом $886 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска победила россиянку Веру Звонареву (84) в двух сетах - 7:5, 6:4.

Вера Звонарева

В матче за выход в полуфинал Виктория Азаренко встретится с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой.

Сегодня вечером белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в матче 1/8 финала парного разряда будут соперничать с грузинско-российским тандемом Оксана Калашникова/Анна Блинкова.

Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 28 апреля.-0-