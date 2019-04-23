Викторией Азаренко сыграет с Верой Звонаревой, которая попала в основную сетку турнира в Штутгарте как "лаки лузер"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первой соперницей белоруски Виктории Азаренко на турнире в немецком Штутгарте будет российская теннисистка Вера Звонарева (84-й номер рейтинга WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно первоначальной жеребьевке Виктория Азаренко, занимающая сейчас 61-е место, должна была встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (19), но она отказалась от участия в этих соревнованиях. Вера Звонарева, проигравшая в финале квалификации, вышла в основную сетку турнира как "лаки лузер".

Победитель матча между Азаренко и Звонаревой сыграет в 1/8 финала с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой. На старте соревнований в парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с грузинско-российским тандемом Оксана Калашникова / Анна Блинкова.

На мужском турнире серии "Челленджер" в китайском Наньчане белорус Владимир Игнатик и российский теннисист Теймураз Габашвили вышли в четвертьфинал парного разряда, обыграв китайский дуэт Синь Гао / Чжичжень Чжан - 7:6 (7:5), 6:4. Завтра в 1/16 финала одиночного разряда Владимир Игнатик (239) встретится с чехом Вацлавом Шафранеком (335).-0-