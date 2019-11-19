Вице-президент НОК об итогах Олимпийского собрания: состоялся продуктивный разговор

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Избранный на пост вице-президента НОК Дмитрий Довгаленок отмечает продуктивность состоявшейся во время Олимпийского собрания дискуссии. Об этом он заявил журналистам по итогам мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой Олимпийского собрания стала подготовка атлетов к предстоящим в 2020 году Олимпийским играм в Токио. "Был обсужден основной блок, медицина, заслушали доклады нескольких представителей таких медалеемких видов спорта, как легкая атлетика и плавание. В целом состоялся продуктивный разговор", - отметил Дмитрий Довгаленок.

Отвечая на вопрос о том, почему имеет место тенденция к снижению количества олимпийских лицензий, завоеванных белорусскими атлетами, вице-президент НОК подчеркнул, что наряду с этим фактом надо замечать и прогресс в отечественном спорте за последние годы. "Мир не стоит на месте. Каждая страна, выставляя спортсмена, хочет завоевать медали. Увеличилась конкуренция", - сказал он.

"Спасибо Президенту, руководству, что не забывают про спорт. Строятся новые объекты, современные стадионы. Это нужно делать для того, чтобы конкурировать, допустим, на Олимпийских играх", - подчеркнул Дмитрий Довгаленок.

Он считает, что нужно больше внимания уделять тренерским кадрам и вопросам качества, чего пока порой не хватает. "Чтобы получился результат, должно сложиться все - качественная работа тренера и спортсмена - на качественном спортивном оборудовании", - отметил вице-президент НОК.

"Каждый спортсмен хочет достичь результата. Он к этому стремится, это его цель. А как это у него получается, сможет ли он себя заставить к этой цели идти, зависит от спортсмена", - добавил Дмитрий Довгаленок.-0-