Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком ЧЕ по футболу

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом чемпионата Европы, финал которого прошел на лондонском стадионе "Уэмбли", сообщает ТАСС.
Сборная Италии в финале обыграла команду Англии (1:1) в серии пенальти и стала победителем турнира.
Джанлуиджи Доннарумма выходил в стартовом составе во всех матчах Евро-2020. На групповом этапе он не пропустил ни одного гола, во встрече 1/8 финала с австрийцами и четвертьфинале против бельгийцев соперники поразили ворота итальянского голкипера по одному разу. В полуфинале против испанцев Джанлуиджи Доннарумма в серии пенальти отразил удар Альваро Мораты и принес команде победу.
Премия лучшему игроку турнира вручается с 1996 года. Джанлуиджи Доннарумма стал первым вратарем, признанным лучшим игроком Евро. На прошлом турнире лучшим назвали французского нападающего Антуана Гризманна.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы. До этого итальянцы побеждали в 1968 году.-0-