Все ассоциации УЕФА осудили создание Суперлиги

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все члены Союза европейских футбольных ассоциаций осудили создание так называемой Суперлиги. Об этом было заявлено сегодня на 45-м конгрессе УЕФА в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Конгресс УЕФА твердо убежден: закрытая Суперлига противоречит самой идее европейскости - идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей. Согласно опубликованной декларации союза, УЕФА и все его члены верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, что обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон. Клубы, которые пытаются организовать обособленный турнир, не видят, что они достигли своего нынешнего статуса не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы. Именно в ней большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого. Поэтому предполагать, будто кто-то имеет право "отделиться", это оскорбление европейских ценностей, омечается в заявлении.

УЕФА и все его 55 ассоциаций твердо стоят на своем и будут решительно защищать футбол от "эгоистичного клана, который не интересует игра". "Европейский футбол - это мы. Не они" - подчеркивается в декларации УЕФА.-0-