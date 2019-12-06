Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни выведен из списка травмированных

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый результативный защитник минского "Динамо" канадец Марк-Андре Граньяни выведен из списка травмированных и, возможно, примет участие в сегодняшнем матче против "Северстали". Такая информация содержится на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

Из-за травмы канадец не играл с 27 октября, когда белорусская дружина на "Минск-Арене" уступила "Салавату Юлаеву" в овертайме со счетом 2:3.

Несмотря на то, что Марк-Андре Граньяни в этом сезоне в сумме пропустил 13 матчей, среди динамовских защитников он уверенно лидирует по числу набранных результативных баллов - 11 (5+6) в 21 поединке.

Еще один игрок обороны минского клуба Роман Достанко, к сожалению, не выйдет сегодня на лед из-за травмы. В семи матчах за "Динамо" 25-летний игрок заработал 2 (1+1) очка при 2 минутах штрафа. У него лучший среди показатель полезности (+4) среди защитников "Динамо".-0-