5G для национальной системы логистики, ж/д терминал - Ярошенко о точках роста парка "Великий камень"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная система электронной логистики с технологией 5G, строительство железнодорожного терминала и другие проекты станут основой для нового витка развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом глава администрации парка Александр Ярошенко заявил сегодня на сессии, посвященной вопросам транспорта, во время видеофорума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь", сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В своем выступлении Александр Ярошенко отметил, что участники национального процесса по цифровизации логистики заинтересованы в запуске пилотного проекта на базе "Великого камня" по внедрению интеграционной платформы национальной системы электронной логистики с использованием 5G. Это позволит обеспечить цифровизацию взаимодействия в цепочках поставок, создаст условия для его ускорения и внедрения электронного документооборота.

Александр Ярошенко рассказал, что в парке внедряются технология оптического распознавания и особые операционные системы. Это позволит получать информацию об экипаже, грузах, разрешительных документах и т.д.

Участники сессии обсуждали новые решения в транспорте и логистике, цифровую трансформацию таможенных служб, а также механизмы информационного обмена между логистическими цифровыми платформами государств - участников инициативы "Один пояс - один путь".

Ведущие мировые эксперты в сфере транспорта, логистики, таможенного дела, представители транспортных компаний, объединений и промышленных парков пытались найти ответы на вопросы, как с помощью цифровых решений государства - участники инициативы "Один пояс - один путь" могут ускорить процедуры согласований и пересечения границ, какие инфраструктурные задачи для этого надо решить. международные эксперты рассказали о последних изменениях в системе eTIR, а также о разрабатываемых мерах в ответ на кризис, вызванный COVID-19, для сферы транспорта и торговли.

По итогам сессии спикеры выразили желание регулярно обмениваться экспертными мнениями в сфере транспорта и логистики.

Форум "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь" проходит 26-27 октября онлайн.-0-