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5G, VR-дата-центр и защищенные облачные решения — beCloud на "ТИБО-2019"

Технологии 10.04.2019 | 14:29

На выставке "ТИБО-2019" beCloud поделился экспертным мнением о развитии облачных услуг в Республике Беларусь. Посетителям представлены перспективные облачные продукты "Защищенное рабочее место государственного служащего", "Частное облако", "Защищенная виртуальная инфраструктура", "Защищенный хостинг на виртуальном сервере" и "Защищенный виртуальный хостинг".

У клиентов beCloud появилась возможность использования технологий, отвечающих самым строгим требованиям по информационной безопасности. Защита облачных услуг реализована с использованием решений мировых лидеров (Micro Focus, Kaspersky, S-terra, Veeam, Vmware, IDC, Huawei, Microsoft, Imperva, Palo Alto Networks, Fortinet, Positive Technologies, Rapid7 и других всемирно известных корпораций).

"beCloud уделяет особое внимание защите информации клиентов с использованием ресурсов Республиканской облачной платформы и Республиканского центра обработки данных. Современное информационное общество, цифровая экономика и трансформация не могут существовать и развиваться без значительных объемов данных, которые во многих случаях имеют ограничения по использованию. Поэтому мы сотрудничаем с лидерами рынка для организации надлежащей защиты информации наших клиентов", — отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Решение "Защищенное рабочее место государственного служащего" – это удаленное персональное рабочее место, которое размещено в Республиканском центре обработки данных и доступно с различных современных устройств, имеющих выход в интернет (настольный ПК, рабочая станция, ноутбук, нетбук, смартфон и др.) При работе с постоянного физического места доступ к виртуальному рабочему столу целесообразно организовать через так называемые тонкие клиенты – специализированные устройства, максимально простые, в отличие от обычных компьютеров.

Такие решения могут быть востребованы как отдельными организациями, так и территориально разнесенными структурами, которыми в том числе являются и государственные органы с подчиненными им организациями. Развертывание решения beCloud также может применяться для временных инфраструктур (выборы, международные форумы, глобальные спортивные мероприятия и т. д.)

Защищенная видеоконференцсвязь на базе продукта компании Yealink будет интересна крупному и малому бизнесу, ключевая задача сервиса – повышение безопасности и эффективности работы пользователей и упрощение рабочих процессов. Комплексное решение с поддержкой аудио и видео позволит организовать процесс переговоров с пользователями на удаленных локациях, подключить несколько устройств (мобильных и стационарных), применять высокопроизводительное оборудование в любой момент проведения видеоконференцсвязи. Сервера услуги размещены в Республиканском центре обработки данных и обеспечены наивысшим уровнем информационной безопасности.

Услуга Республиканской платформы для сферы ЖКХ по модели SaaS "Подомовой учет" реализована специально для автоматизации процессов организаций жилищно-коммунального хозяйства, занимающихся обслуживанием жилищного фонда. Решение позволит обеспечить надлежащий контроль за использованием трудовых, материальных, энергетических и прочих ресурсов, снизить стоимость и повысить качество оказания услуг.

С помощью сервиса "Подомовой учет" организации сферы ЖКХ смогут эффективнее планировать и контролировать выполнение работ, упростить процесс инвентаризации жилищного фонда, формировать расчет себестоимости работ как в целом по предприятию, так и индивидуально по каждому объекту (жилому дому или подъезду), организовать процесс обмена данными между программными продуктами сервиса и внешними системами (АИС "Расчет-ЖКУ", бухгалтерские программы, складские программы и другие).

Дополнила насыщенную экспозицию beCloud зона VR ("виртуальная реальность"), которая познакомила посетителей "ТИБО" с первым в Беларуси дата-центром уровня TIER III – Республиканским центром обработки данных beCloud.

Каждый посетитель выставки смог побывать в дата-центре, осмотреть "сердце цода" – машинный зал, помещения с аккумуляторными батареями, системой пожаротушения, энергоблоком. Одной из ключевых особенностей проекта является использование модульного решения ЦОД с использованием технологии pre-fabricated design, что дает возможность вводить дата-центр в эксплуатацию поэтапно – 4 этапа по 156 стоек в каждом. Суммарная мощность итогового проекта составила 7,2 МВт.

Республиканский центр обработки данных beCloud (РЦОД) – один из наиболее современных и надежных дата-центров в Восточной Европе, предлагающий клиентам высочайший уровень безопасности и качественную техническую поддержку. РЦОД сертифицирован по наивысшему в Беларуси уровню надежности и отказоустойчивости Tier III Facility Uptime Institute (США) и обеспечивает выполнение всех необходимых требований к электропитанию, климатическим условиям, физической защите оборудования.

Первый пилотный проект с применением тестовых скоростей 5G будет запущен уже в мае этого года. beCloud и всемирно известная корпорация, производитель карьерной техники, компания "БелАЗ" развернут тестовую зону беспилотного транспорта для апробации возможностей технологии высокоскоростной передачи данных пятого поколения. На один из карьерных самосвалов будет установлен абонентский комплект 5G-оборудования, который позволит техническим специалистам протестировать беспилотное управление автомобилем.

В зоне интернета вещей для посетителей международного форума установлен "умный" счетчик услуг ЖКХ. Устройство позволяет пользователю следить за расходами и оплатой необходимых сервисов – водоснабжения, электроэнергии, отопления. Преимущество работы "умного" счетчика в возможности функционирования до десяти лет без замены аккумулятора, обеспечении бесперебойной передачи данных даже в помещениях с затрудненным приемом сигнала мобильной связи.

Сервис "Air2Ground" – еще одна демонстрация возможности использования технологии высокоскоростной передачи данных на базе решения всемирно известного телекоммуникационного бренда Nokia.

Air2Ground позволит использовать доступ к интернету по технологии 4G на борту самолета в тот момент, когда воздушное судно окажется в зоне действия сети LTE beCloud. Несколько раз в день в рамках работы выставочной экспозиции техническими специалистами будут производиться измерения уровня сигнала. C развертыванием решения Air2Ground сеть beCloud станет частью EAN (European Aviation Network).

Посетить выставочный стенд beCloud можно с 9 по 12 апреля по адресу г. Минск, пр-т Победителей, 111 и 111А.

***

За дополнительной информацией обращайтесь:

медиацентр beCloud

Алина Шеповалова, +37529-250-2526

pr@becloud.by

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