Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил работу из-за сообщений о дронах

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из крупнейших аэропортов Великобритании Гатвик приостановил работу из-за сообщений о дронах, сообщает ВВС.

Накануне вечером в 21.00 по местному времени (00.00 по белорусскому) аэропорт Гатвик прекратил работу из-за двух беспилотных летательных аппаратов, которые были замечены над аэродромом. В связи с этим все рейсы были приостановлены. Через несколько часов взлетно-посадочная полоса открылась. Однако работал аэропорт недолго - всего 45 минут, после чего был вынужден вновь закрыться из-за повторных сообщений о дронах. До сих пор Гатвик не возобновил работу.

Ряд рейсов был перенаправлен в лондонские аэропорты Хитроу, Лутон, аэропорт Манчестера, а также воздушные гавани Кардиффа (Уэльс), Парижа (Франция) и Амстердама (Нидерланды).

Администрация аэропорта принесла извинения за неудобства, доставленные клиентам. Она также заявила, что авиакомпании работают над тем, чтобы обеспечить пассажирам размещение в отеле или предложить альтернативные варианты путешествия.

Сотрудники аэропорта Гатвик помогают полиции Сассекса установить возможные причины появления дронов.

По объему пассажиропотока Гатвик является восьмым аэропортом в Европе. Ожидается, что в период рождественских праздников он примет рекордное количество пассажиров - примерно 2,9 млн человек.-0-