Airbus показал концепт будущего лайнера на водороде - видео

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн Airbus заявил о том, что намерен к 2035 году запустить в серийное производство лайнер на водороде.

В частности, компания разрабатывает самолеты, которые будут обладать практически нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. Главным источником энергии и топлива для этих будущих летающих машин станет водород.

В компании считают, что этот вид топлива в настоящий момент - самое перспективное направление. Кроме этого, в Airbus считают, что их новый самолет сможет отправиться в полет уже в 2035 году, но при условии, что водородные технологии будут продолжать развиваться теми же темпами.

Пока компания представила три концепта, а их внешний вид можно оценить на видео, которое загрузили в сеть. -0-