Американские ученые создали имплант для реабилитации после инсульта

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые разработали имплант, позволяющий людям после ишемического инсульта восстановить подвижность рук, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал The Lancet.

Разработка принадлежит техасской компании MicroTransponder. Устройство под названием "Вивистим" крепится на шее, куда его помещают под наркозом через небольшой надрез. По размерам имплант не крупнее спичечного коробка.

Авторы проекта рассказали, что имплант стимулирует блуждающий нерв, который идет от головы к брюшной полости. Во время физической реабилитации он посылает электрические сигналы, которые передаются в определенные области мозга. Вследствие этого происходит высвобождение важных химических веществ (нейромедиаторов), которые помогают мозгу лучше запомнить движение. Кроме того, такое воздействие укрепляет нейронные цепи.

Исследования показали, что "Вивистим" существенно повышает эффективность физиотерапии после инсульта. Важно, что его применение не вызывает побочных эффектов. Для пациента электрические импульсы ощущаются как покалывание в горле, которое со временем проходит.

В испытаниях импланта приняли участие 108 человек из Великобритании и США. Их разделили на две группы: одной установили рабочий вариант "Вивистима", другой - имплант с нулевой подачей тока. Параллельно проводились занятия по физиотерапии. После шести недель амбулаторной терапии и еще 90 дней терапии на дому у 47% людей из первой группы отметили значительные улучшения. Во второй группе этот показатель составил 25%.

Длительные нарушения функций рук - одно из самых частых последствий ишемического инсульта. Они встречаются у 50-60% пациентов.-0-