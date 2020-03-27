Аппарат для искусственной вентиляции легких двух-четырех человек одновременно создали в России

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство России разработало аппараты, которые могут обеспечивать искусственную вентиляцию легких одновременно двум-четырем пациентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы ФМБА Вероники Скворцовой.

Данная система отличается от аналогов наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих 99,9% защиту от бактерий и вирусов.

"Нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трех-четырех пациентов", - сказала Вероника Скворцова в эфире Первого канала.-0-