Apple начнет снимать фильмы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Apple и компания А24 займутся совместным кинопроизводством, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает телеканал, телевизионные программы и фильмы, производством которых займется Apple, будут бесплатными. Так корпорация планирует завоевать доверие аудитории.

В 2017 году Apple заявила о выпуске сериалов. Сейчас Apple работает над адаптацией сериала "Удивительные истории", выходившего на экраны с 1985 по 1987 год. В новом проекте принимают участие Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

Уточняется, что американская компания А24 работает в сфере кинопроизводства с 2012 года. За это время она сняла такие знаменитые картины, как "Комната" (2015), "Эми" (2015), "Леди Берд" (2017). А кинокартина "Лунный свет" (2016), также снятая компанией A24, получила в прошлом году премию "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшее исполнение мужской роли второго плана".-0-