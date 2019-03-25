Apple представила сервис платной подписки на игры Arcade и обновление видеосервиса TV App

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Apple представила работающий по платной подписке сервис распространения игр Arcade. Новый продукт представил 25 марта глава корпорации Тим Кук со сцены конференц-зала в Купертино (штат Калифорния), сообщает ТАСС.

По словам разработчиков нового сервиса, подписка позволит пользователям получить доступ к сотням компьютерных и мобильных игр. Сервис станет доступен в магазине приложений Apple - App Store. Arcade будет доступен этой осенью более чем в 150 странах мира.

Корпорация Apple представила также обновление своего потокового видеосервиса TV App.

В обновленном сервисе появится возможность подписки на такие телеканалы, как HBO, Starz, Showtime и другие. Приложение, которым в настоящий момент можно пользоваться лишь в некоторых странах, станет доступно на территории 100 государств.

Обновленный сервис отныне будет доступен на телевизорах, поддерживающих технологию Smart TV, а также на компьютерах Mac. Как уверяют в Apple, в приложении не будет рекламы.

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию смартфонов iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции.-0-