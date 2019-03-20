Apple выпустила наушники AirPods нового поколения

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods, сообщает российский телевизионный Пятый канал . Специально для них разработан чип H1, который увеличивает общую производительность устройства. Одновременно повышается качество воспроизведения, ускоряется подключение к другим гаджетам и увеличивается время работы в режиме разговора.

В комплекте с наушниками идет беспроводной зарядный чехол. AirPods второго поколения будут работать до пяти часов от аккумулятора без подзарядки и более 24 часов с подзарядкой через футляр, что на 50% дольше предыдущей модели.-0-