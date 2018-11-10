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Астрономы из США обнаружили одну из старейших звезд во Вселенной

Технологии 10.11.2018 | 19:37
Фото ЕРА
Фото ЕРА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Звезду, возраст которой достигает 13,5 млрд лет, то есть сравнимого с возрастом Вселенной, обнаружили астрономы из Университета Джонса Хопкинса в США. Она имеет массу, составляющую лишь около 14% от массы Солнца, является частью бинарной звездной системы и получила в астрономическом каталоге обозначение 2MASS J18082002-5104378 B.

"Эта звезда, возможно, - одна из 10 млн, - приводит интернет-портал Space.com мнение астронома Кевина Шлауфмана. - Ее изучение позволит многое узнать о самом первом поколении звезд во Вселенной".

Первые звезды, сформировавшиеся после Большого взрыва, согласно нынешним научным представлениям, состояли из самых легких элементов - водорода, гелия и небольшого количества лития. Сейчас астрономам известны около 30 очень старых звезд, в составе которых мало тяжелых элементов.

"Если наши предположения верны, то могут существовать звезды, обладающие малой массой и сохранившие структуру со времен Большого взрыва, - отметил Кевин Шлауфман. - Мы пока не обнаружили подобного объекта в нашей Галактике, но такой объект может существовать".

Диаметр спирального Млечного Пути, в котором находится Солнечная система, оценивается в 100-200 тыс. световых лет, а звезд в нем насчитывается от 200 до 400 млрд. Как сообщил Space.com, согласно одной из гипотез, через 4 млрд лет наша Галактика столкнется с галактикой Андромеда.-0-

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Теги
астрономия, космос, США
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