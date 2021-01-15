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Технологии
15 января 2021, 20:03

Астрономы впервые наблюдали начало конца далекой галактики

Фото ESO
Фото ESO

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С помощью обсерватории ALMA ученые впервые заметили, как далекая галактика выбросила в окружающий космос почти половину газа, который необходим ей для формирования звезд, и считают, что это начало конца для галактики. Статью об этом опубликовал научный журнал Nature Astronomy, сообщает ТАСС.

Галактика "живет", пока в ней достаточно газа для производства звезд. Когда такой газ заканчивается, галактика погибает. Астрономам редко выдается шанс наблюдать детали этого процесса. Благодаря инструментам обсерватории ALMA они впервые увидели, как начинается угасание очень далекой галактики ID2299.

Галактика располагается на расстоянии более 9 млрд световых лет от нас. Сейчас астрономы видят ее в том состоянии, в котором она была спустя 4,5 млрд лет после Большого взрыва.

Исследуя снимки ALMA, астрономы под руководством Аннаграции Пульиcи из Даремского университета (Великобритания) обнаружили, что из ID2299 в межгалактическое пространство очень интенсивно утекал холодный газ - "топливо" для новых звезд. За один земной год его выходило в 10 тыс. раз больше, чем масса Солнца. Или около 46% всего газа в этой галактике.

При этом в ID2299 продолжались активные процессы звездообразования, то есть газ расходовался и на рождение звезд, и уходил "вхолостую". Астрономы предполагают, что из-за этого галактика может очень быстро погаснуть - всего через десятки миллионов лет, небольшое время по меркам Вселенной.

Раньше астрономы предполагали, что галактики начинают выбрасывать вещество из-за звездных ветров и активности черных дыр в их центре. Однако в случае с ID2299 все может быть иначе. Дело в том, что Пульиси и ее коллеги разглядели на снимках ALMA не только выброс газа, но и так называемый приливный хвост. Так называют вытянутые потоки газа и звезд, которые истекают в межгалактическое пространство из-за слияния галактик. Обычно у далеких галактик разглядеть подобный хвост довольно сложно.

Пульиси и ее коллеги подозревают, что именно приливный хвост отвечает за истечение газа из ID2299. То есть к началу угасания этой галактики могло привести столкновение двух других галактик.

"Наше исследование показывает, что газовые истечения могут порождаться слияниями галактик и что звездные ветры и приливные хвосты могут действовать очень похожим образом", - считает коллега Пульиси Эманюэль Дадди. Астрономам, возможно, придется пересмотреть свои взгляды относительно того, как "умирают" галактики.

Ученые надеются, что в будущем смогут продолжить наблюдения ID2299 с помощью инструментов ALMA, увеличив разрешение снимков. Благодаря этому можно будет лучше понять, как именно галактика выбрасывала этот газ, а также больше узнать о процессе угасания галактик.-0-

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