Автоматизированная информсистема "Награды" появится в Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированная информационная система "Награды" появится в Беларуси. Положение о порядке ее формирования и функционирования и информационного взаимодействия госорганов и госорганизаций по ее использованию утверждено постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года №745, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

АИС "Награды" - это база данных и программное обеспечение, а также подсистемы, с помощью которых будут собирать, хранить и предоставлять в электронной форме сведения о лицах, представленных к награждению и награжденных госнаградами Беларуси. В базу не будут включать данные, составляющие государственные секреты.

Положением установлен перечень госорганов, использующих АИС "Награды".

Направления дальнейшего развития АИС определяет Администрация Президента.

Национальный центр правовой информации является владельцем АИС. Он обеспечивает ее программно-техническую работоспособность и развитие функциональных возможностей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-