Беларусь и Индия создадут совместный центр демонстрации технологий

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-индийский центр демонстрации технологий планируется открыть в Хайдарабаде (Индия). Об этом сообщил председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович на белорусско-индийском семинаре "Наноматериалы и новые материалы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Михаил Мясникович

Документы об открытии центра будут подписаны во время визита в Минск делегации представителей ведущих научных организаций Индии, который проходит 25-27 сентября.

"Мы приветствуем создание совместного центра демонстрации технологий. Ожидаем, что документы будут подписаны во время семинара", - заявил Михаил Мясникович. По его словам, в правительстве и парламенте Беларуси поддерживают создание этого центра как ключевого научного и инфраструктурного международного белорусско-индийского проекта.

Семинар проходит на базе ГНПО порошковой металлургии Национальной академии наук Беларуси. "Сегодня это известная многопрофильная межотраслевая научно-производственная организация, которая занимается вопросами разработки, исследования и применения новых материалов. У объединения сложились давние тесные связи с Международным центром перспективных исследований порошковой металлургии и новых материалов Хайдарабада", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Он также напомнил, что развитие нанотехнологий стало стратегическим индустриальным направлением двух последних десятилетий. За уникальные результаты исследований в области наноматериалов, нанотехнологий и наноэлектроники было присуждено шесть Нобелевских премий.

Председатель Совета Республики отметил исторически высокий уровень дружественных отношений с Индией на политическом треке и высокую степень взаимопонимания белорусского и индийского народов. Наблюдается хорошая динамика роста товарооборота, реализуются инвестиционные проекты с участием индийских компаний в сфере фармацевтики. В работе много гуманитарных и образовательных проектов. "Наши страны согласовали перечень приоритетных проектов сотрудничества. Он не закрыт и постоянно дополняется. Все это - результат нашей многолетней командной работы. При этом стоит отметить, что индийские инвесторы доверяют Беларуси", - сказал Михаил Мясникович.

Приоритеты научного и инновационного сотрудничества между странами определены главами государств во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Индию в сентябре 2017 года. Это нано- и биотехнологии, фармацевтика, робототехника, информационные технологии.-0-

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