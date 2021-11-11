11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай до конца года объявят конкурс совместных научно-технических проектов, в котором смогут поучаствовать молодые ученые, аспиранты и магистранты двух стран. Об этом рассказал сегодня на открытии VIII Белорусско-китайского молодежного инновационного форума "Новые горизонты - 2021" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам главы ГКНТ, работы, которые будут отобраны в финале, могут претендовать на государственную поддержку в 2022-2023 годах. "Развитие контактов и сотрудничества между молодыми учеными - предмет постоянного внимания комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета. В частности, во время последнего заседания достигнута договоренность о поддержке совместных платформ сотрудничества - технопарков, лабораторий и центров, а также инициатив образованной и творческой молодежи, которая уже сегодня может внести свой вклад в инновационное развитие Беларуси и Китая и способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Александр Шумилин.

Александр Шумилин

Он отметил: белорусско-китайское сотрудничество динамично развивается. Растет число и масштаб совместных научно-технических проектов. Успешно реализуются проекты в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов. При этом молодые ученые участвуют в этих проектах в составе коллективов исполнителей с обеих сторон.

VIII Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2021" проходит в Минске 11-12 ноября. Его основная цель - развивать сотрудничество студенчества и молодых ученых Беларуси и Китая по созданию и коммерциализации результатов научных исследований и разработок. С учетом эпидситуации мероприятие проходит в гибридном формате. В нем участвуют около 280 человек из 25 ведущих научных учреждений и организаций Беларуси и Китая. Во время форума запланирована презентация более 100 проектов в области ИКТ, медицины, машиностроения, металлургии, экономики, архитектуры и строительства, экологии и энергосбережения.

Организуют форум Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, посольство КНР в Беларуси, Министерство образования Беларуси, Белорусский национальный технический университет, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, научно-технологический парк БНТУ "Политехник".-0-

Фото ГКНТ