Беларусь предлагает Египту совместно разрабатывать и производить беспилотники

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Египту развивать промышленную кооперацию, сотрудничать в сфере инноваций, в том числе в разработке и производстве беспилотников. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с парламентской делегацией Египта, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сторона, по словам Владимира Андрейченко, готова сотрудничать с Египтом в сфере инноваций. "Весьма перспективным направлением в этом плане может стать совместная разработка и производство беспилотных летательных аппаратов", - сказал председатель Палаты представителей.

Кроме того, Беларусь заинтересована в развитии промышленной кооперации, создании в Египте сборочного производства ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг". Владимир Андрейченко отметил, что белорусская сторона готова также организовать обучение египетских специалистов, сервисное обслуживание техники. Переговоры по созданию сборочного производства с египетскими партнерами ведет Минский моторный завод. Спикер выразил уверенность, что продукция будущего предприятия составит достойную конкуренцию зарубежным аналогам.

Среди других перспективных сфер сотрудничества Владимир Андрейченко назвал АПК, IT, медицину, образование.

Белорусско-египетский товарооборот по итогам 9 месяцев достиг $79 млн, что на 26% больше, чем за такой же период 2017 года.

Делегацию возглавляет председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед. Сегодня в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Палатой представителей Египта. Белорусская сторона рассчитывает, что благодаря этому парламентское взаимодействие станет более динамичным, системным.-0-

Фото Геннадия Жинкова